Полномасштабные макеты закупаются для военной базы Форт-Беннинг.

Пентагон разместил запрос на покупку муляжей советского оружия. Об этом рассказали журналисты RT со ссылкой на военный документ. В тексте говорится о том, что оборонное ведомство США хочет приобрести партию полномасштабных макетов некоторых образцов вооружения для базы Форт-Беннинг.

В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены заявка Пентагона

Военных интересуют советские гранатометы, автоматы и пулеметы Калашникова, снайперская винтовка Драгунова. Исполнитель должен учитывать, что макеты должны выдержать многолетние тренировки, а поэтому быть из сверхпрочного уретана. На изделиях американские специалисты будут проводить тренировки для развития навыков по ликвидации оружия противника.

Пентагон планирует радикально нарастить мощь ВМС.

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