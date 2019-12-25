Пентагон планирует радикально нарастить мощь ВМС

В Defence News рассказали о стремлении Марка Эспера модернизировать американский флот.

Пентагон планирует радикально нарастить мощь Военно-морских сил. Об этом рассказали журналисты Defence News с ссылкой на документы американского военного ведомства. В СМИ заявили, что состав ВМС пополнится судами, их количество серьезно возрастет, а число авианосцев - сократится. Марк Эксперт уверен, что флот должен быть "легче", а также использовать беспилотники, подлодки и расширенную логистическую сеть.

Это будет сбалансированная сила, состоящая из более 350 кораблей – пилотируемых и беспилотных – которую построят в соответствующие сроки и с учетом бюджета Марк Эспер, глава Пентагона

Глава Минобороны США заметил, что Вашингтону следует создавать такие корабли, которые могут как управляться человеком, так и функционировать исключительно благодаря автоматизированным системам. Они могут быть автономными в зависимости от сценария боевых действий.

США отстают в модернизации ядерных вооружений от России и Китая.

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