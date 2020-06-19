Вашингтон готов ответить на угрозу, исходящую от Пхеньяна.

Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР. Об этом во время брифинга с журналистами заявил исполняющий обязанности помощника главы оборонного ведомства по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви. Чиновник рассказал, что Вашингтон готов противодействовать Северной Корее, если это будет необходимо.

Мы не ослабим бдительности в отношении любых угроз и провокационных действий. Для защиты от угроз Северной Кореи мы создали тесные союзнические отношения с Южной Кореей Дэвид Хелви, представитель Пентагона

Напомним, что отношения между Северной и Южной Кореей обострились 16 июня. Пхеньян взорвал межкорейский узел связи на границе между странами. Объект располагался в промышленной комплексе Кэсон.

ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня".

Видео: Youtube/ ARIRANG NEWS