Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР. Об этом во время брифинга с журналистами заявил исполняющий обязанности помощника главы оборонного ведомства по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви. Чиновник рассказал, что Вашингтон готов противодействовать Северной Корее, если это будет необходимо.
Мы не ослабим бдительности в отношении любых угроз и провокационных действий. Для защиты от угроз Северной Кореи мы создали тесные союзнические отношения с Южной Кореей
Дэвид Хелви, представитель Пентагона
Напомним, что отношения между Северной и Южной Кореей обострились 16 июня. Пхеньян взорвал межкорейский узел связи на границе между странами. Объект располагался в промышленной комплексе Кэсон.
ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня".
Видео: Youtube/ ARIRANG NEWS
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