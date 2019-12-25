Кадры засняты американскими военными в прошлом месяце.

Пентагон опубликовал видео "переброски" МиГ-29 в Ливию Россией. Соответствующий ролик опубликован на официальном Twitter-канале Командования Вооруженных Сил США в Африке. На нарах заснято, "вмешательство в военный конфликт" на территории Ливии.

Американские военные указали, что на видеозаписи представлен МиГ-29, который РФ использует в Ливии. На самолете нет опознавательных знаков и специальных маркеров. По данным Африкома ВС США, ролик снят экипажем в мае.

Напомним, что ранее Вашингтон обвинил Москву в переброске боевой авиации в Ливию. По сведениям военных, речь шла о бомбардировщиках Су-24, самолетах Су-35 и МиГ-29. Данная техника направлена в Ливию якобы из Сирии. Авиации сменили окраску, чтобы не раскрывать ее происхождение. В Кремле подобные обвинения опровергли.

В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу.