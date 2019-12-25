Скоро американские эксперты протестируют оружие в свободном полете.

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет с воздушно-реактивным двигателем. Об этом рассказали представители управления перспективных исследовательских программ (DARPA). Вместе с военно-воздушными силами страны завершились тесты двух вариантов концепции гиперзвукового оружия. На данный момент специалисты готовы начать первые испытания ракет в свободном полете.

По данным Пентагона, ведется разработка "критически важных технологий". Ранее чиновники отмечали, что Вашингтон отстает в данной сфере от технологий России и Китая.

В Пентагоне рассказали о своих новых разработках.