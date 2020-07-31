DARPA считает одним из приоритетных направлений развитие биотехнологий.

В Пентагоне рассказали о своих новых разработках. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал исполняющий обязанности директора Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) Питер Хайнэм. Согласно информации от спикера, американские специалисты создают "умные" бинты, растущие вкртолетные площадки и устройства, которые позволяют извлекать питьевую воду из сухого воздуха.

Я сегодня рассуждаю о применяемой в оперативных целях биотехнологии, говорю о выращивании посадочной площадки и о более не существующем при этом логистическом бремени Питер Хайнэм, и.о. директора DARPA

Эксперт отметил, что для управления одним из приоритетных направлений является развитие вверенного ему ведомства, занимающегося биотехнологиями.

Хайнэм объяснил принцип работы новой вертолетной площадки. разработанный метод позволит военным разбрызгать специальную смесь "на гравий или песок или что там имеется". Через несколько дней там будет подходящая площадка для нужд авиации.

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Видео: YT / DARPAtv