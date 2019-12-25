Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России

ВОенные из США рассказали, что РФ наращивает тактические возможности ядерного запаса.

Пентагон назвал разработку и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования мерой по сдерживанию России. Об этом американцы заявили в публикации, размещенной на официальном сайте оборонного ведомства.

В материале чиновники ссылаются на доклад Госдепартамента США. В нем говорится о том, что Вашингтон в 2010 году снял с дежурства последнюю подобную ракету. За последние годы Москва продолжила модернизировать ракетное вооружение. По мнению военных, эта ситуация стала возможна из-за того, что США соблюдали договоренности и сокращали оружие.

В Пентагоне уверены, что РФ развивает возможности применения тактического ядерного арсенала. По данным военных из США, Москва допускает его применение в локальных конфликтах и на внешнеполитической арене. Американцы напомнили столкновения России с Грузией в 2008 году, присоединение Крыма в 2014 году, а также участие в конфликте на Донбассе, в Сирии и Ливии.

Украина получила от США два миллиарда долларов на войну.