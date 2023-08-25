Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось

Марк Милли рассказал о том, когда Киеву стоит ждать самолеты F-16.

Председатель комитета начальников штабов американских Вооруженных сил, генерал Марк Милли признал, что темпы наступления Вооруженных сил Украины идут медленнее, чем ожидалось ранее Вашингтоном. Соответствующее заявление иностранный военнослужащий сделал в эфире иорданскому телеканалу AlMamlaka TV. Эксперт согласился с заявлением ведущего шоу о том, что власти США опоздали с поставками вооружения киевскому режиму. Марк Милли заметил, что по этой проблеме фиксируется "множество замечаний". При этом генерал полагает, что актуальный для ВСУ вопрос по поставке истребителей F-16 решится в скором будущем.

Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны - это разница между войной на бумаге и войной настоящей. Марк Милли, генерал США

В США заявили, что Запад далек от завершения проекта поставок F-16 Украине.

Фото и видео: YouTube / AlMamlaka TV - قناة المملكة