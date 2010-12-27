Пентагон: мы готовы защитить свою страну

Пентагон учел создание новых оборонных систем, о которых рассказал Путин.

Представители министерства обороны США не удивились заявлению президента России Владимира Путина о новейших видах стратегического вооружения и готово защищать свою страну. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт 1 марта.

Мы не удивлены заявлениями [Путина]. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось. Сказала Уайт журналистам, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости.

Также Уайт отметила, что Пентагон учел создание новых оборонных систем, о которых рассказал Путин. По её словам, система противоракетной обороны США не нацелена против России. "Мы должны быть уверены, что у нас есть надежное ядерное сдерживание", - объяснила Уайт.

Отметим, ранее, 1 марта, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.