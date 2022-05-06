Пентагон: США и РФ профессионально взаимодействуют в Средиземном море

Джон Кирби не вспомнил никаких инцидентов в акватории региона.

Пентагон сообщил о профессиональном взаимодействии кораблей США и РФ в Средиземном море. Соответствующее заявление официальный представитель американского военного ведомства сделал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами. По мнению спикера, до сегодняшнего дня взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в акватории региона находилось на безопасном уровне. Сведений о каких-либо инцидентах эксперты не получали.

Мне неизвестно о каких-либо инцидентах…между российскими и американскими кораблями в Средиземном море. Насколько я знаю, любое взаимодействие до сих пор было безопасным и профессиональным. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не видит свидетельств планирования Минском участия в спецоперации РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News