Пентагон не видит свидетельств планирования Минском участия в спецоперации РФ

Джон Кирби рассказал о том, что Белоруссия не будет принимать участие в конфликте на Украине.

Пентагон заявил, что не видит свидетельств планирования Минском прямого или косвенного участия в специальной военной операции России на территории Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. СМИ попросили чиновника прокомментировать фиксацию каких-либо признаков того, что белорусские учения "вызывают беспокойство".

Нет никаких признаков того, что Белоруссия намерена принять активное участие в войне на Украине. И я позволю им самим говорить о своих учениях. Но мы не отслеживаем признаков того. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не будет принимать участие в специальной операции РФ на Украине, так как Белоруссия не видит в этом необходимости. По мнению политика, российская сторона обладает всем необходимым.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News