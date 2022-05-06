Пентагон: Остин заявил Вэй Фэнхэ о политике "одного Китая"

Джон Кирби оценил заявление Минобороны КНР о телефонном разговоре с Пентагоном.

Американский министр по обороне Ллойд Остин заявил своему коллеге из Пекине Вэй Фэнхэ о политике "одного Китая". Телефонные переговоры между чиновниками прошли 20 апреля. Об этом сообщил журналистам официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби. Вашингтон высказал КНР приверженность "собственной политике" в текущем вопросе. Позиция Пентагона основывается на принятых ранее документах.

Министерство обороны КНР опубликовало свое собственное заявление, в котором ошибочно утверждалось, что США придерживаются принципа "одного Китая". Министр не говорил этого. США остаются приверженными своей собственной политике "одного Китая". Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник уточнил, что говорит о Законе об отношениях с Тайванем, а также трех совместных коммюнике и шести заверениях. Американская сторона разорвала дипломатические связи с Тайванем с 1979 года, после чего установила из с официальными властями Китая.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News