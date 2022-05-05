Джон Кирби отметил, что ситуацией занимается Госдеп США.

Пентагон: морпехи США пока не вернулись в команду по охране посольства на Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, выступая в Вашингтоне. Он напомнил, что ранее морпехи выполняли задачу по обеспечению безопасности дипломатических государственных служащих по всему миру. Однако приказ вернуться на территорию Украины военные еще не получили.

Как вы знаете, для охраны посольств по всему миру характерно привлечение морской пехоты США. Мы не вернулись в команду посольства на Украине. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник заметил, что Пентагон находится в постоянном контакте с Госдепом США относительно вопроса обеспечения безопасности американских дипломатов. Кирби призвал адресовать имеющиеся вопросы во внешнеполитическое ведомство.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

