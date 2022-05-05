Джон Кирби заметил, что внимание Вашингтона сосредоточено не на Дне Победы.

В США заявили, что помогают Киеву, а не следят за подготовкой России к 9 мая. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Чиновник добавил, что Вашингтон концентрирует свое внимание на оказание поддержки Украине.

Мы не сконцентрированы на том, что Россия будет делать 9 мая, что они будут говорить, провозглашать или праздновать. На чем мы сосредоточены каждый день…чтобы помочь Украине защитить себя. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Такой ответ представитель ведомства дал, комментируя вопрос СМИ о позиции Пентагона в преддверии Дня Победы с учетом текущего развития событий, происходящих на Украине. Джон Кирби заметил, что западная пресса распространяет слухи о том, что российский лидер Владимир Путин планирует якобы объявить войну Киеву, но при этом россияне отрицают это на текущий момент.

Пентагон не стал комментировать информацию об обмене бывшего морпеха США Рида.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News