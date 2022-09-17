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Пентагон: NASAMS будут доставлены на Украину в течение двух месяцев

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Патрик Райдер рассказал о поставках ЗРК киевскому режиму.

Пентагон ожидает, что два зенитно-ракетных комплекса NASAMS будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того.

Патрик Райдер, генерал ВВС США

Чиновник заявил о своей уверенности в том, что власти США смогут осуществлять дальнейшие военные поставки киевскому режиму, так как в Пентагоне не боятся истощенности собственных запасов вооружения. Патрик Райдер добавил, что боеготовность США не находится под угрозой.

Пентагон не комментирует участие США в подготовке "украинского контрнаступления".

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: nasams, ввс сша, генерал, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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