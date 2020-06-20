Патрик Райдер заявил о поддержке властями США киевского режима в защите территорий.

Пентагон не комментирует участие США в подготовке "украинского контрнаступления". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского военного ведомства, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Чиновник отказался оценивать сведения о возможном участии США в этой атаке. При этом он подтвердил, что власти страны контактируют с киевским режимом "на многих уровнях".

Я не собираюсь делать каких-либо предположений… США взаимодействуют с украинцами на различных военных уровнях. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Эксперт добавил, что власти США предоставляют украинской стороне важную информацию для того, чтобы ВСУ проводить операции и защищать свою территорию. В Пентагоне продолжат поддерживать киевский режим.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News