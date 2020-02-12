Компанию "Ваенга Мьюзик" суд оштрафовал на 12 тысяч рублей.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что Елена Ваенга проиграла суд Пенсионному фонду. Об этом сообщается в опубликованном судебном приказе Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Известно, что судебная тяжба касалась нарушения срока предоставления компанией артистки ежемесячного отчёта в ПФР. В итоге "Ваенгу Мьюзик" признали нарушителем и постановили выплатить штраф суммой в 12 тысяч рублей.

Также около 1 тысячи рублей певица выплатить в качестве госпошлины в бюджет государства.

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