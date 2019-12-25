Пенсионный фонд отказал в использовании материнского капитала петербурженке с тремя детьми

В деле разбиралась районная прокуратура.

В Выборгском районе Петербурга прошла проверка местной прокуратуры по факту нарушения законодательства о мерах господдержки многодетных матерей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как удалось установить, районный Пенсионный фонд РФ незаконно отклонил заявление петербурженки с тремя детьми об оплате образовательных услуг с помощью материнского капитала.

Сотрудниками прокуратуры был направлен иск в судебные органы о признании отказа незаконным. Документ был удовлетворен, его исполнение поставлено на контроль.

Ранее мы рассказали о том, что прокуратура добилась для пожилой петербурженки забытой выплаты к годовщине Победы в ВОв.

Фото: Piter.TV