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Пенсионный фонд Выборгского района переходит на особый режим работы 
Сегодня, 10:06
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lizapoluda

Пенсионный фонд Выборгского района переходит на особый режим работы 

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Прием возможен только по предварительной записи.

С понедельника, 30 марта, отделения Пенсионного фонда России в Выборгском районе осуществляют прием граждан только по предварительной записи. Меры введены в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба МО "Город Выборг".

Жители могут оставить заявку на прием через официальный сайт учреждения в разделе "Электронные услуги". Там же возможно перенести или отменить запись.

Кроме того, все вопросы по компетенции ПФР необходимо направить в раздел "Обращения граждан". Он доступен в Личном кабинете на сайте. Каждый пользователь может подать до 38 обращений.

Для получения оперативной информации рекомендуется воспользоваться  "горячей линией" Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: +7 (812) 292-85-92.

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры Выборгского района отправились на первый выезд.

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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