Волонтеры Выборгского района отправились на первый выезд

Заявка поступила от жителя 1929 года рождения.

В пятницу, 27 марта, на территории поселка Советский в Выборгском районе началась работа штаба волонтеров. Добровольцы оказывают помощь пожилым и маломобильным жителям в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Решение о создании штаба было принято администрацией поселка и представителями местного молодежного совета в четверг, 26 марта. За это время сделана закупка средств индивидуальной защиты и антисептиков, подготовлена оргтехника, утвержден дежурный график. Работу волонтеров контролируют глава администрации Марк Карвелис и председатель молодежного совета Елена Капралова.

Волонтеры поселка уже отозвались на первую заявку. Просьба о помощи поступила от жителя 1929 года рождения, не имеющего возможности купить продукты и лекарства в условиях самоизоляции. Выезд по указанному в заявке адресу был совершен в субботу.

Напомним, что заявки жителей МО "Советское городское поселение" принимаются с 11:00 до 15:00 по номеру 8-(81378) -74-901. Кроме того, пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за помощью по "горячей линии" ОНФ: 8 (800) 200-34-11.

Ранее мы сообщали о том, что работники скорой помощи из Выборга приняли участие в мировом флешмобе.

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