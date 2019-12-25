Пенсионная реформа сохранит в России экономически активное население

В Ленобласти не ожидается снижение численности рабочей силы.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ оценили перспективы численности экономически активного населения России до 2028 года. Пользуясь данными исследований рабочей силы за 2010-2019 гг, демографическими прогнозами и расчетами Лаборатории человеческого капитала, специалисты пришли к выводу, что численность экономически активного населения вырастет к 2028 году на 4,6% благодаря повышению пенсионного возраста и компенсации сокращения численности трудоспособного населения.

Исключительно благодаря постепенному повышению пенсионного возраста в течение пяти лет удастся остановить снижение численности рабочей силы после 2025 года. Это снижение затронет большинство российских регионов, кроме 16, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Чечня и Дагестан. Факторами, удерживающими в Ленобласти достаточное количество рабочей силы и привлекающими новую, называют, например, привлекательность региона, наличие рабочих мест, развитую промышленность и сельское хозяйство.

Ранее Ленобласть попала в топ-5 регионов с самой низкой безработицей, однако этот показатель был достигнут лишь на основании регистрируемой безработицы.

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