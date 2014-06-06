Пенсионеру предъявили обвинение в убийстве супруги в Красногвардейском районе

Мужчине 81 год, а жена была его ровесницей.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение пенсионеру, который, предположительно, убил свою жену на проспекте Наставников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье об умышленном убийстве. Как писал Piter.tv, 6 августа между супругами произошел конфликт, в результате которого 81-летний мужчина неоднократно ножом ударил свою жену. Женщине было 80 лет. Пострадавшую не удалось спасти.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Фото: Piter.tv