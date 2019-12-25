Пенсионеров в России предложили освободить от части налогов

Предполагается, что потеря части доходов для пенсионеров будет ощутима.

Депутаты КПРФ предлагают внести поправки в Налоговый кодекс России, позволяющие освободить неработающих пенсионеров от части налогов. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

Парламентарии отмечают, что для этой категории пенсионеров необходимо установить специальную льготу, которая позволит избежать выплат налога на доходы физлиц с процентов по вкладам.

В КПРФ данную инициативу объяснили интересами "социально слабых групп населения". По мнению депутатов, неработающие пенсионеры ощущают на себе даже потерю небольшой суммы.

В этой связи законопроектом предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам при условии, что указанные доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, установленного для пенсионеров на соответствующий год, — говорится в документе.

Однако эти поправки правительство не поддержало. Отмечается, что закон, который предусматривает уплату налогов с дохода по вкладам, начал действовать только с этого года. При этом практика его применения пока отсутствует.

Ранее мы писали, что в России на поддержку микроэлектроники предполагается выделить около 100 млрд рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

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