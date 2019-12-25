Мишустин: на поддержку микроэлектроники предполагается выделить около 100 млрд рублей

Глава кабмина РФ встретился с резидентами "Томска".

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что на поддержку микроэлектроники предполагается выделить около 100 млрд рублей. Такое заявление чиновник сделал во время встречи с резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск". В кабмине поддерживают отечественную продукцию по данному направлению производства. В ближайшее время специалисты разработают единые технологические требования по государственной программе.

Надо обязательно нам вместе проработать технологические требования для производства микроэлектроники, которые сегодня закладываются в государственную программу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт полагает, что для России важно сформировать требования для отраслей, которые потребляют продукцию микроэлектроники, упорядочить условия по изготовлению, новым разработкам, совместимостью с российскими вариантами. Вопрос будет взять под контроль Минцифры РФ.

Мишустин вручил промышленную премию "Индустрия".

Фото: Правительство России