Мишустин: на поддержку микроэлектроники предполагается выделить около 100 млрд рублей

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что на поддержку микроэлектроники предполагается выделить около 100 млрд рублей. Такое заявление чиновник сделал во время встречи с резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск". В кабмине поддерживают отечественную продукцию по данному направлению производства. В ближайшее время специалисты разработают единые технологические требования по государственной программе.
Надо обязательно нам вместе проработать технологические требования для производства микроэлектроники, которые сегодня закладываются в государственную программу.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт полагает, что для России важно сформировать требования для отраслей, которые потребляют продукцию микроэлектроники, упорядочить условия по изготовлению, новым разработкам, совместимостью с российскими вариантами. Вопрос будет взять под контроль Минцифры РФ.
Мишустин вручил промышленную премию "Индустрия".
Фото: Правительство России
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