Мишустин вручил промышленную премию "Индустрия"

За нее боролись пять российских компаний.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил национальную промышленную премию "Индустрия". Вручение состоялось в ходе международной промышленной выставки "Иннопром", которая в настоящее время проходит в Екатеринбурге.

Премию получила компания "С-Инновации", которая занимается производством провода на основе высокотемпературных сверхпроводников.

Сверхпроводник - материал будущего. Александр Молодых, генеральный директор "С-Инновации"

В текущем году в отборе участвовали более 170 компаний. В финал вышло пять из них - "НПК "Химпроминжиниринг", "РОТЕК", "С-Инновации", "НПО БиоМикроГели" и "Стереотек".

Ранее петербургским ученым вручили государственные премии за научные разработки.

Видео: Telegram/Другой Беляков