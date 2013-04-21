Мишустин вручил промышленную премию "Индустрия"

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил национальную промышленную премию "Индустрия". Вручение состоялось в ходе международной промышленной выставки "Иннопром", которая в настоящее время проходит в Екатеринбурге.
Премию получила компания "С-Инновации", которая занимается производством провода на основе высокотемпературных сверхпроводников.
Сверхпроводник - материал будущего.
Александр Молодых, генеральный директор "С-Инновации"
В текущем году в отборе участвовали более 170 компаний. В финал вышло пять из них - "НПК "Химпроминжиниринг", "РОТЕК", "С-Инновации", "НПО БиоМикроГели" и "Стереотек".
Ранее петербургским ученым вручили государственные премии за научные разработки.
Видео: Telegram/Другой Беляков
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