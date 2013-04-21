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Мишустин вручил промышленную премию "Индустрия"

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За нее боролись пять российских компаний.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил национальную промышленную премию "Индустрия". Вручение состоялось в ходе международной промышленной выставки "Иннопром", которая в настоящее время проходит в Екатеринбурге.

Премию получила компания "С-Инновации", которая занимается производством провода на основе высокотемпературных сверхпроводников.

Сверхпроводник - материал будущего.

Александр Молодых, генеральный директор "С-Инновации"

В текущем году в отборе участвовали более 170 компаний. В финал вышло пять из них - "НПК "Химпроминжиниринг", "РОТЕК", "С-Инновации", "НПО БиоМикроГели" и "Стереотек".

Ранее петербургским ученым вручили государственные премии за научные разработки.

Видео: Telegram/Другой Беляков

Теги: иннопром, михаил мишустин, премия индустрия, с-инновации
Категории: Новости России, Лента новостей,

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