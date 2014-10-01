Пенсионеров предупредили о последствиях пассивного образа жизни

Американский специалист рассказал, какие привычки после выхода на пенсию могут привести к ухудшению самочувствия.

Американский реабилитолог Сэл Райхбах заявил, что после выхода на пенсию длительное отсутствие активности может привести к ухудшению физического и эмоционального состояния.

По словам специалиста, многие люди после завершения карьеры стремятся больше отдыхать, однако постепенное сокращение привычной нагрузки способно негативно сказаться на самочувствии, качестве сна и когнитивных функциях.

Врач отметил, что тревожными сигналами могут быть изменение режима дня, снижение интереса к привычным занятиям, пропуск приемов пищи, отказ от общения и сокращение физической активности.

Чтобы избежать подобных последствий, специалист рекомендует включать в повседневную жизнь прогулки, хобби, встречи с близкими, волонтерские проекты, изучение иностранных языков, занятия музыкой или частичную занятость.

По наблюдениям врача, первые негативные изменения могут проявляться уже через несколько месяцев после выхода человека на пенсию.

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