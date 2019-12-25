Пенсионерку с Московского шоссе обокрали лжегазовщики

После визита незнакомцев старушка лишилась 265 тысяч рублей.

Во вторник, 11 августа, в полицию обратилась пожилая петербурженка, живущая на Московском шоссе. Как стало известно Piter.TV, 82-летняя пенсионерка стала жертвой лжегазовщиков.

Полицейские выяснили, что днем к бабушке заявились двое неизвестных мужчин, представившиеся сотрудниками газовой службы. Они заверили женщину, что в квартире необходимо проверить газовое оборудование, и вошли в дом. После ухода коммунальщиков бабушка не досчиталась 265 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Оба преступника славянской внешности были одеты в белые рубашки и темные костюмы, в руках держали сумки. Ориентировки направлены в подразделения города, полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала мошенников, похитивших у пенсионерки 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV