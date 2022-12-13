В Красноярске автобус зажал дверьми и насмерть переехал 85-летнюю пенсионерку

Представитель перевозчика отметила, что водитель работает с компанией более 4-х лет.

В Красноярске произошло шокирующее происшествие: 85-летнюю женщину зажало дверьми автобуса, после чего транспорт переехал пенсионерку насмерть по недосмотру водителя. Подробности о ситуации телеканалу "360" привела представитель перевозчика Ксения Эйдукене.

По словам собеседницы издания, у водителя за плечами 27-летний стаж, а с перевозчиком он сотрудничает свыше четырех лет. К административной и уголовной ответственности он ранее не привлекался и сейчас сотрудничает со следствием.

Также Эйдукене подчеркнула, что транспорт и водители проходят проверку перед выходом на рейс.

Все машины проходят технический контроль перед выпуском на линию. А водителей осматривают медики...Он говорил, что не видел женщину, заходящую в автобус. Возможно, темно уже было. Ксения Эйдукене, представитель перевозчика в Красноярске

Ранее мы сообщили о том, что на электроподстанции в Подмосковье обнаружили части человеческого тела.

Видео: ГИБДД по Красноярскому краю