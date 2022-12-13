Прибывшие сотрудники при осмотре места происшествия обнаружили руку и целлофановый пакет с мужской головой.

На электроподстанции в Подмосковье обнаружили части человеческого тела. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Один из электромехаников станции позвонил в полицию и рассказал, что при обходе нашел часть ноги в джинсах. Прибывшие сотрудники при осмотре места происшествия обнаружили руку и целлофановый пакет с мужской головой.

Эксперты установили, что жертвой стал 50-летний мужчина. Его убили около суток назад. Также оперативники обнаружили тело другого мужчины, который повесился. По предварительной версии, он убил первого мужчину и пытался избавиться от тела, но из-за страха совершил самоубийство.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве шесть автомобилей загорелись на парковке.

Видео: Telegram / 112