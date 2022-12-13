  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:03
459
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Новой Москве шесть автомобилей загорелись на парковке

0 0

Сообщается, что загорелась емкость с дизельным топливом, после чего огонь перекинулся на другие машины.

В районе Новая Москва шесть автомобилей загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел утром 11 января у метро "Рассказовка". Сообщается, что загорелась емкость с дизельным топливом, после чего огонь перекинулся на другие машины. Также было слышно два громких взрыва.

Разлив топлива по канализации прошел на площади 200 метров. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли в пожаре на юго-западе Москвы.

Видео: Telegram / 112

Теги: автомобили, новая москва, парковка, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии