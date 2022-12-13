Три человека погибли в пожаре на юго-западе Москвы

У жертв нашли огнестрельные ранения.

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 января, на улице Дмитрия Ульянова. Пожар произошел в 19-этажном доме в одной из квартир на верних этажах. Жертвами происшествия стали три человека. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Его ликвидировали пожарные.

В прокуратуре Москвы отметили, что пожар носит криминальный характер. Обстоятельства гибели людей устанавливаются. У них нашли огнестрельные ранения.

Ранее мы сообщали, что шесть человек погибли в пожаре на автомагистрали в Южной Корее.

Видео: Telegram / 112; Telegram / SHOT