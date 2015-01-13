Шесть человек погибли в пожаре на автомагистрали в Южной Корее

После удара автобуса и грузовика в тоннеле произошло возгорание.

Шесть человек погибли в пожаре, которая произошла на автомобильной скоростной магистрали в Южной Корее. Соответствующей информацией с журналистами поделились местные журналисты из информационного издания Yonhap. Кроме жертв в трагедии также есть 29 человек, которые получили ранения. Около 13:39 часов дня по местному времени (в 07:49 утра по времени Москвы) автобус столкнулся с грузовиком между городами Инчхон (Квачхон) и Соннам. Известно, что из-за аварии транспортных средств в тоннеле произошло возгорание. Этот туннель предназначен для защиты окружающих зданий от шума дороги, а панели служат в качестве звуконепроницаемых элементов.

Площадь пожара быстро разрослась, что вызвало значительное задымление участка и огненные облака. Сейчас большая часть пламени взята под контроль экстренных служб. Спасатели нашли тела жертв внутри автомобилей. Они не исключают, что количество погибших еще может увеличиться. В ликвидации последствий аварии участвуют 77 пожарных машин, 190 человек личного состава чрезвычайного ведомства и спасательные вертолеты. Точная причина возгорания выясняется, она будет озвучена после полного устранения пожара.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости