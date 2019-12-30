  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерку госпитализировали после пожара в квартире на Будапештской
Сегодня, 21:34
157
nadezhda_sib

Пенсионерку госпитализировали после пожара в квартире на Будапештской

0 0

Возгорание произошло на третьем этаже в девятиэтажном жилом доме.

Стали известны подробности пожара в однокомнатной квартире на Будапештской, 61, корпус 1. О них Piter.TV рассказала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. 

Вечером 23 января в однокомнатной квартире на третьем этаже произошло возгорание на площади 3 кв. метров. В результате пожара спасатели эвакуировали женщину 60 лет. После осмотра пострадавшую госпитализировали в НИИ им. ИИ. Джанелидзе. У нее диагностировали ожоги и отравление продуктами горения. 

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 19:32. В 20:03 огонь ликвидировали.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: госпитализация, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии