Пенсионерку госпитализировали после пожара в квартире на Будапештской

Возгорание произошло на третьем этаже в девятиэтажном жилом доме.

Стали известны подробности пожара в однокомнатной квартире на Будапештской, 61, корпус 1. О них Piter.TV рассказала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Вечером 23 января в однокомнатной квартире на третьем этаже произошло возгорание на площади 3 кв. метров. В результате пожара спасатели эвакуировали женщину 60 лет. После осмотра пострадавшую госпитализировали в НИИ им. ИИ. Джанелидзе. У нее диагностировали ожоги и отравление продуктами горения.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 19:32. В 20:03 огонь ликвидировали.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"