Пенсионерку госпитализировали после пожара в квартире на Будапештской

Стали известны подробности пожара в однокомнатной квартире на Будапештской, 61, корпус 1. О них Piter.TV рассказала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Вечером 23 января в однокомнатной квартире на третьем этаже произошло возгорание на площади 3 кв. метров. В результате пожара спасатели эвакуировали женщину 60 лет. После осмотра пострадавшую госпитализировали в НИИ им. ИИ. Джанелидзе. У нее диагностировали ожоги и отравление продуктами горения.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в 19:32. В 20:03 огонь ликвидировали.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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