Пенсионерка из Петербурга "выиграла в торгах", отдав мошенникам 2,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на среду, 4 октября, в полицию Петербурга обратилась 81-летняя пенсионерка с заявлением мошенничестве на крупную сумму. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в период с 22 августа по 28 сентября ей позвонили неизвестные, которые предложили поучаствовать в торгах на бирже. Затем пожилой женщине сообщили, что она якобы выиграла 56 тыс. долларов США, и нужно заплатить "налог", чтобы их получить. Жертва обмана перевела на указанный счёт 2 214 670 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что суд вынес приговор петербургской "ведьме", обманувшей более 40 человек.

Фото: Piter.TV