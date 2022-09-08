Суд вынес приговор петербургской "ведьме", обманувшей более 40 человек

Всего шарлатанка похитила у доверчивых пользователей Сети около 2 млн рублей.

Кировский районный суд Петербурга озвучил приговор местной "ведьме", которой, по версии следствия, удалось обмануть более 40 человек. Об этом сообщило издание spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу судов города.

Установлено, что в конце 2021 года женщина разместила в социальных сетях объявление, в котором предлагала оккультные и магические услуги с указанием своего номера телефона.

Одним из пострадавших стал житель Волгограда, который обратился к "ведьме" с желанием избавить близкого родственника от наркотической зависимости. Подозреваемая ввела мужчину в заблуждение клиента и убедила, что поможет решить проблему, не имея на то оснований. Мужчина перевёл по указанному номеру телефона 13 тыс. рублей, но вскоре стало очевидно, что никакими сверхъестественными способностями чародейка не обладает. Клиент "ведьмы" обратился к правоохранителям.

В ходе следствия удалось установить, что шарлатанка причастна ещё минимум к 44 аналогичным эпизодам. Всего она похитила у доверчивых пользователей Сети около 2 млн рублей.

Подсудимая полностью признала вину и возместила ущерб в полном размере. Ей вменили часть 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" (3 эпизода), часть 2 статьи 159 УК РФ (38 эпизодов) "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере" (2 эпизода). Однако лишать свободы "ведьму" не стали: она отделалась штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд дал 1,5 года общего режима грабителю, ударившему пенсионерку.

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