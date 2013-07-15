Пенсионерка в подъезде отдала 300 тыс. двум мошенникам в Московском районе

Пенсионерка сразу поверила легенде мошенников и через час перевела им деньги.

Стало известно, что 65-летняя петербурженка отдала в подъезде своего дома 300 тыс. рублей мошенникам. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

В прошлый понедельник, 22 ноября, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина позвонил ей на телефон. Злоумышленник сообщил, что ее внучка якобы попала в аварию и теперь ей нужны деньги. Пенсионерка поверила и через час перевела мошенникам 300 тыс. рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Позже ночью 26 ноября на Галицкой улице у дома 8/1 в Шушарах злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое мужчин 30 и 35 лет. На данный момент они находятся под стражей.

Ранее в Колпино мошенницы подменили деньги пенсионерки на купюры из банка приколов. Женщины представились работницами пенсионного фонда и украли у бабушки 320 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.