В Колпино мошенницы подменили деньги пенсионерки на купюры из банка приколов

Женщины представились работницами пенсионного фонда и украли у бабушки 320 тыс. рублей.

Мошенницы развели пожилую жительницу Колпинского района на 320 тыс. рублей. Они подменили накопления бабушки на купюры из банка приколов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 25 ноября, около 17 часов вечера. Неизвестные постучались в квартиру пожилой женщины на Пролетарской улице. Они представились работницами пенсионного фонда и рассказали жертве, что пришли заменить документы женщины на новые. Когда незнакомки ушли, бабушка обнаружила, что деньги, которые она хранила в ящике, подменили. Вместо настоящих бумажных купюр она нашла фальшивые из банка приколов.

На фасаде дома, где проживает пострадавшая, установлена камера наблюдения. Видео сейчас изучают стражи порядка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мошенники обманули кондуктора ГУП "Пассажиравтотранс" на 80 тысяч рублей.

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