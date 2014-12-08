Злоумышленник представился сотрудником банка. Он заявил, что была попытка оформления кредита от имени женщины.

Мошенники обманули кондуктора ГУП "Пассажиравтотранс" на 80 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно 26 ноября. В полицию обратилась 72-летняя жительница Московского района. Она рассказала, что в четверг в 18:46 ей позвонили с номера +74999492955. Злоумышленник представился сотрудником банка. Он заявил, что была попытка оформления кредита от имени женщины. Мошенник потребовал перевести средства на "безопасный" счет, чтобы пресечь противоправные действия. В результате пенсионерка отправила свои деньги на неизвестный счет.

Возбуждено уголовное дело по 159-ой статье УК РФ.

Ранее мы сообщили, что в Красносельском районе Петербурга похищен автомобиль за 2 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV