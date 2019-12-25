Пожилая петербурженка перечислила мошеннику более 1,3 миллиона рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка.

В понедельник, 27 апреля, в полицию обратилась 68-летняя петербурженка, живущая на улице Подвойского. Женщина рассказала, что несколько дней назад стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, еще 23 апреля пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что с карточки женщины прямо сейчас пытаются нелегально списать средства и предложил петербурженке срочно снять с карты все деньги. Пенсионерка пришла в ближайшее отделение банка, где сняла миллион рублей и положила их на номера трех мобильных телефонов, которые ей подсказал "сотрудник". Днем позже тот же мужчина снова позвонил пенсионерке и попросил перевести остаток средств на имя неизвестной женщины.

Общий ущерб составил более 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, что домушник вынес из квартиры на Краснопутиловской пачку долларов и евро.

Фото: Piter.TV