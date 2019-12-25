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Пенсионерка упала на рельсы на Финляндском вокзале
Сегодня, 9:51
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Пенсионерка упала на рельсы на Финляндском вокзале

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В результате падения женщина серьезно повредила грудную клетку и получила перелом пальца стопы.

Жительница Выборга пенсионного возраста попала в Мариинскую больницу после несчастного случая на железнодорожном вокзале, сообщает издание 78.ru.

Жертвой инцидента стала 69-летняя пенсионерка, упавшая прямо на рельсы станции Финляндского вокзала. В результате падения женщина серьезно повредила грудную клетку и получила перелом пальца стопы.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка оказалась в больнице после того, как ее сбил самокатчик на Коллонтай. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и левого коленного сустава. Виновника аварии ищут. В тот же день на проспекте Кузнецова 10-летний мальчик передвигался на самокате и упал. Ребенок ударился головой и животом. В медицинском учреждении у него диагностировали ушиб и гематому передней брюшной стенки. 

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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