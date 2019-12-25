Пенсионерка упала на рельсы на Финляндском вокзале

В результате падения женщина серьезно повредила грудную клетку и получила перелом пальца стопы.

Жительница Выборга пенсионного возраста попала в Мариинскую больницу после несчастного случая на железнодорожном вокзале, сообщает издание 78.ru.

Жертвой инцидента стала 69-летняя пенсионерка, упавшая прямо на рельсы станции Финляндского вокзала. В результате падения женщина серьезно повредила грудную клетку и получила перелом пальца стопы.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка оказалась в больнице после того, как ее сбил самокатчик на Коллонтай. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и левого коленного сустава. Виновника аварии ищут. В тот же день на проспекте Кузнецова 10-летний мальчик передвигался на самокате и упал. Ребенок ударился головой и животом. В медицинском учреждении у него диагностировали ушиб и гематому передней брюшной стенки.

Фото: Piter.TV