Пенсионерка положила 300 тысяч в пакет и спрятала его в парке Есенина

Ставшей жертвой мошенников 79-летней жительнице Веселого Поселка неволей пришлось "поиграть в шпионов". Об этом стало известно Piter.TV.
Накануне пенсионерке, которая живет на улице Антонова-Овсеенко, позвонил мужчина. Он сообщил, что якобы внучка женщины попала в ДТП, поэтому нужны срочно деньги "для решения вопроса.
Пенсионерка сняла 300 тысяч рублей в банке на Большевиков и оставила пакет с деньгами под дерево в парке имени Есенина. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее в Петербурге бизнесмен продавал "справки" для передвижения на карантине.
Фото: pixabay
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