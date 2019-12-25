Пенсионерка положила 300 тысяч в пакет и спрятала его в парке Есенина

Так ей велели сделать мошенники.

Ставшей жертвой мошенников 79-летней жительнице Веселого Поселка неволей пришлось "поиграть в шпионов". Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне пенсионерке, которая живет на улице Антонова-Овсеенко, позвонил мужчина. Он сообщил, что якобы внучка женщины попала в ДТП, поэтому нужны срочно деньги "для решения вопроса.

Пенсионерка сняла 300 тысяч рублей в банке на Большевиков и оставила пакет с деньгами под дерево в парке имени Есенина. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Петербурге бизнесмен продавал "справки" для передвижения на карантине.

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