В Петербурге госпитализировали пенсионерку в состоянии клинической смерти

У женщины диагностировали тяжелые травмы головы.

В понедельник, 14 февраля, в Петербурге госпитализировали неизвестную женщину в тяжелом состоянии с травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщину, на вид которой 65 лет, забрали от дома №143 на проспекте Энгельса в состоянии клинической смерти. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

С места происшествия изъято и просмотрено видеонаблюдение. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что из квартиры на Школьной увезли мальчика с синдромом внезапной младенческой смерти.

Фото: Piter.TV