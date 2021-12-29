В Петербурге госпитализировали пенсионерку в состоянии клинической смерти

В понедельник, 14 февраля, в Петербурге госпитализировали неизвестную женщину в тяжелом состоянии с травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.
Женщину, на вид которой 65 лет, забрали от дома №143 на проспекте Энгельса в состоянии клинической смерти. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.
С места происшествия изъято и просмотрено видеонаблюдение. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что из квартиры на Школьной увезли мальчика с синдромом внезапной младенческой смерти.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все