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В Петербурге госпитализировали пенсионерку в состоянии клинической смерти
Сегодня, 9:11
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге госпитализировали пенсионерку в состоянии клинической смерти

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У женщины диагностировали тяжелые травмы головы.

В понедельник, 14 февраля, в Петербурге госпитализировали неизвестную женщину в тяжелом состоянии с травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщину, на вид которой 65 лет, забрали от дома №143 на проспекте Энгельса в состоянии клинической смерти. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

С места происшествия изъято и просмотрено видеонаблюдение. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что из квартиры на Школьной увезли мальчика с синдромом внезапной младенческой смерти.

Фото: Piter.TV

Теги: клиническая смерть, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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