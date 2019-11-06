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Alena_Zinovieva
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Пенсионерка попала под колеса иномарки в центре Петербурга

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Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 5 ноября в центре Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, на набережной канала Грибоедова в районе Львиного переулка под колеса автомобиля марки Volkswagen Golf попала 60-летняя женщина.

Известно, что пенсионерка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что пешехода насмерть сбили на Волхонском шоссе.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Теги: наезд на пешехода, нарушение пдд, тяжелое состояние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 9:28

Доездился, теперь пускай молится.

 

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