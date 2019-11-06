Пенсионерка попала под колеса иномарки в центре Петербурга

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 5 ноября в центре Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, на набережной канала Грибоедова в районе Львиного переулка под колеса автомобиля марки Volkswagen Golf попала 60-летняя женщина.

Известно, что пенсионерка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что пешехода насмерть сбили на Волхонском шоссе.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.