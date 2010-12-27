Пешехода насмерть сбили на Волхонском шоссе

Наезд на человека произошел в зоне пешеходного перехода.

Утром 30 октября легковушка сбила мужчину на Волхонском шоссе. Очевидцы опубликовали в сети фотографии с места происшествия.

По предварительной информации, наезд на человека произошел в зоне действия дорожного знака "Пешеходный переход". Судя по повреждениям иномарки, мужчина упал на машину, пробил лобовое стекло, а затем его отбросило на асфальт. От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП.

На месте аварии работают экстренные службы. Подробности трагического происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что на севере Петербурга иномарка сбила женщину и скрылась.

Фото: Twitter / Мегаполис