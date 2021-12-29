Пенсионерка перевела "сотрудникам" двух банков 500 тысяч рублей

Женщина дважды попалась на уловку мошенников.

Пожилая женщина перевела мошенникам полмиллиона рублей. Сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка "ВТБ", а затем работником банка "Открытия".

Как узнал Piter.TV, 7-го февраля потерпевшая обратилась в полицию. 76-летняя женщина рассказала, что первый звонок с незнакомого номера поступил ей 1-го января. Незнакомец убедил пенсионерку под предлогом обеспечения безопасности денежных средств сообщить ему код из SMS, которая пришла на ее телефон. После этого в течение трех дней с женщины три раза списывались деньги. В общей сложности она потеряла 251 тысячу рублей.

5-го января ситуация повторилась, но уже якобы с сотрудником безопасности другого банка. Она перевела ему на указанный счет 300 тысяч рублей. Для этого петербурженка пошла в салон связи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Всеволожске ведущий инженер взяла кредиты и перевела мошенникам почти 12 млн рублей.

Фото: Pexels