Пенсионерка отдала попавшему в неприятности "племяннику" 200 тысяч рублей

Полиция уже разыскивает мошенника.

Утром 4 сентября в полицию Петербурга обратилась 77-летняя пенсионерка. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой мошенника, прикинувшегося ее родственником.

Как выяснилось, 2 сентября на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный и представился ее племянником Евгением. "Племянник" пожаловался, что у него проблемы с полицией, и ему нужны деньги, чтобы их решить. Спустя полчаса к квартиру женщины на Планерной улице пришел неизвестный, молодому человеку петербурженка отдала 200 тысяч рублей.

Преступник 20-30 лет на вид и худощавого телосложения был одет в джинсовые шорты, черную обувь, синюю куртку и серую кепку, на лице была маска, на руках – прозрачные перчатки. Возбуждено уголовное дело, обманщика ищут.

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Фото: Piter.TV