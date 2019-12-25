Соцработница незаконно получала выплаты по документам арестованного детдомовца

Мошенницу поместили под подписку о невыезде.

В четверг, 3 сентября, сотрудники петербургского уголовного розыска задержали горожанку, подозреваемую в мошенничестве при получении выплат. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Как выяснилось, в период с марта по июль 2020 года в центр занятости предоставили заведомо ложные данные 22-летнего бывшего воспитанника центра для несовершеннолетних. Эти данные позволяли получать пособие по безработице, однако сам молодой человек в момент подачи сведений находился под арестом за противоправные деяния. Оказалось, что документы детдомовца присвоила себе 41-летняя экс-работница соцотдела бюджетного учреждения. При обысках у женщины нашли паспорт, документы на недвижимость, нотариальная доверенность от воспитанника, а также банковские карты, сим-карты и телефоны.

Махинациями с пособием злоумышленница обогатилась на 300 тысяч рублей, сейчас женщину поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали, как Сергея Семака обокрали интернет-мошенники.

Фото: pixabay