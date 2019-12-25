Сергея Семака обокрали интернет-мошенники

Мошенник представился старым знакомым.

Жена главного тренера ФК "Зенит" поделилась в своем Instagram-аккаунте неприятной историей, которая случилась с ее мужем Сергеем Семаком.

Недавно на WhatsApp Семака пришло сообщение от "старого знакомого": фотография на аватарке усыпила бдительность, а проверить номер никто не догадался. Мужчина сообщил, что его отец умирает от рака и нужна денежная помощь. Сергей Семак перевел крупную сумму на счет, после чего злоумышленник его сразу заблокировал.

Подобным методом мошенники пытались обмануть и их сына Ивана, но Анна Семак сразу заподозрила неладное.

Предупредите других об опасности и будьте бдительны предупредила она.

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Фото: ФК "Зенит"