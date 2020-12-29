По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка отдала лже-сотруднику ГИБДД полмиллиона рублей за решение спорного ДТП. Как стало известно Piter.tv 7 января, накануне в полицию обратилась пострадавшая пожилая жительница Петроградского района Петербурга. Несколькими часами ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником дорожной полиции. Он рассказал, что сын пенсионерки попал в аварию, а для "решение" вопроса потребуется крупная сумма – 500 тысяч рублей.

У дома по улице Красного Курсанта женщина передала неизвестному 100 тысяч рублей, 500 евро, а позже ещё 400 тысяч рублей сняла в банке. Общая сумма пропавших денег составила 545 тысяч рублей.

Полиция разыскивает мошенника по ориентировке, составленной согласно приметам, которые указала пенсионерка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что по факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv