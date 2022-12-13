Пенсионерка лишилась 60 тыс. рублей сразу после оформления кредитки

Как только заявку одобрили, пожилой петербурженке поступил звонок от неизвестного, который убедил её установить ещё одно банковское приложение.

В понедельник, 13 марта, в отдел полиции обратилась 79-летняя пенсионерка с заявлением о краже средств с её новой кредитной карты. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пожилой петербурженки, 16 февраля она решила оформить кредитную карту и подала об этом заявку в приложении выбранного банка. После того, как карта была оформлена, ей позвонил неизвестный, который сказал, что необходимо установить ещё одно приложение банка на планшет. После этого женщина под руководством неизвестного установила приложения и производила ряд действий. 17 февраля заявительница получила кредитную карту и обнаружила, что с неё списаны 59 998 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV